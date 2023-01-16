В Баку представлена выставка изделий из войлока

В галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер, открылась персональная выставка работ художника-модельера Наили Керимовой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экспозиция под названием "Keçə sənəti: Zamanın və məkanıın vəhdəti" (Войлочное искусство: единство времени и пространства) представлена при организационной поддержке НПО Arts Council Azerbaijan и World Crafts Council Europe.

На мероприятии директор галереи NUR Art House, заслуженный работник культуры, доктор искусствоведения, профессор Ройя Тагиева рассказала об истории и значении искусства войлочных изделий, творчестве искусного азербайджанского мастера по войлоку Рауфа Абдулгусейноглу (1957-2021 годы).

Ройя Тагиева также проинформировала о развитии войлочного искусства в нашей стране и о художниках, работающих в этом направлении.

Экспозиция стала первой персональной выставкой Наили Керимовой, у которой интерес к декоративно-прикладному искусству зародился еще в детстве. В дальнейшем она получила образование по специальности "Художник-модельер", и ее стремление заниматься декоративно-прикладным искусством привело ее к работе с войлоком.

В своих произведениях она комбинирует войлок с другими материалами, созданные ею работы предназначены не только для декора, но также используются в аксессуарах и одежде.

Войлочные изделия, созданные Наилей Керимовой, вызвали большой интерес у посетителей выставки. Автор с удовольствием рассказывала о процессе создания изделий, технике работы с войлоком.

Работы мастера приковывают внимание цветовой гаммой, разнообразием узоров и формой выполнения.

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