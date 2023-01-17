В Русской драме отметят юбилей Александра Шаровского
В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна 10 и 11 февраля состоится премьера спектакля "Беня Король и другие" по произведениям Исаака Бабеля и Шолома Алейхема, сообщили Day.Az в театре.
Режиссёр-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский. Над постановкой работал заслуженный работник культуры Владимир Неверов, над художественным оформлением - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, хореограф - народный артист Фуад Османов.
В постановке заняты все актёры театра.
Премьера спектакля приурочена к юбилею главного режиссёра театра и постановщика спектакля Александра Шаровского.
Начало спектакля в 19:00. Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах и на сайте iTicket.az.
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