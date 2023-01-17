В Баку состоялась премьера спектакля "Сказка одной ночи"

На сцене независимого театра M.Teatr (Mənim teatrım) состоялась премьера спектакля "Сказка одной ночи" (Bir gecənin nağılı), поставленного создателем и художественным руководителем, режиссёром и сценаристом, народным артистом Азербайджана Видади Гасановым по одноименному произведению Ровшана Агаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По сюжету спектакля, поставленного в жанре мелодрамы, молодая девушка убегает из дома, потому что не хочет быть помолвленной с тем, кого не любит. Ночью юная девушка встречает в парке мальчика, который всегда следует советам матери. Эта случайная встреча меняет жизнь обоих.

Роли исполнили Гюльчин Гасымова и Джавид Баба, для которых это стало дебютом на театральной сцене. Режиссер - Зия Ага, музыкальное оформление - Амид Гасымов, ассистент режиссера Сабина Сулейманова, пластическое решение - Эльнур Исмайлов.