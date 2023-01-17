В Баку завершились первые гастроли Ренары Ахундовой

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха) прошел благотворительный концерт всемирно известного композитора и пианиста, нашей соотечественницы из Франции Ренары Ахундовой под названием "Спасая себя, спасаю мир", сообщает Day.Az.

Интересно, что с успехом концертируя во многих странах мира, наша соотечественница из Франции впервые выступила с гастролями на родине. Концертные программы были представлены в Центре современного искусства - "Музыка и живопись" с участием художника Бахрама Халилова, в Вокальной школе народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой совместно с писательницей и поэтом, лауреатом международных конкурсов Анарой Ахундовой, и в The Landmark Hotel Baku.

Ренара Ахундова родилась и выросла в Баку, где окончила музыкальную школу имени Бюльбюля. После завершения учебы в экономическом факультете Московского государственного университета, с 1991 года живет и работает в Париже. Еще во время учебы в Москве с успехом выступала на различных концертах, поэтому ее прозвали "лучшим пианистом среди экономистов и лучшим экономистом среди пианистов".

Во Франции талант молодого пианиста сразу был замечен, большую роль в ее развитии и творчестве сыграли такие личности как американский писатель Маршалл Розенберг, греческий композитор Стелиос Дамианос (автор хитов Демиса Руссоса), французский композитор Поль де Сенвиль (автор хитов Ричарда Клайдермана).

"Я вернулась к музыке, а точнее - музыка сама пришла ко мне как потребность дарить ее всему миру", - говорит Ренара Ахундова.

Исполнитель собственных произведений (более 100 композиций), также пишет музыку к театральным пьесам, документальным фильмам и аудио книгам, ее диски выпущены во многих странах, а композиции включены в коллекцию "100 шедевров мировой классической музыки" в России. Музыка Ренары сочетает в себе разные стили и направления: от New Age (нью эйдж) и Pop-Classic (поп-классика) до Relax и Meditative (музыка для отдыха и медитации). Главное, что она воплощает в своем творчестве философию добра, света и любви. "Пылающая звезда современной классической музыки" , как окрестили ее некоторые зарубежные СМИ, проводит уникальные импровизационные концерты, когда находясь в тесном эмоциональном контакте с залом, создает музыку, полностью погружаясь в настоящий момент.

"Я благодарна каждому мгновению моей жизни с момента появления моей Души в этом мире. Источник вдохновения - это Господь, процесс творения - это состояние... Очень часто композиции передают моментное впечатление о ком-то или о чем-то, в музыке выражаются собственные переживания. Иногда просто в голову приходит мелодия, а название может появиться позже, в зависимости от того, что эта самая мелодия на меня навеяла. Очень часто музыкальное озарение происходит при первом знакомстве с людьми", - говорит музыкант, чувствуя себя ветром на бескрайних просторах планеты.

Этот вечер в Кирхе открыла поэтесса Анара Ахундова стихотворением "Родилась бы я ветром". Ренара Ахундова исполняла как импровизационные произведения, так и готовые сочинения. Виртуозная пианистка посвятила вечер своему отцу Аристону Ахундову - видному ученому Азербайджана и своей матери Эльмире Агамалиевой - педагогу, любящей матери.

"Самое главное - это пламя внутри нас, его надо слышать, слушать, и постоянно пусть маленькими шагами, идти вперед и постоянно работать над собой. Лень во всех ее проявлениях должна отсутствовать, а стимулом должно быть постоянно горящее пламя внутри, которое хочет дерзать и совершенствоваться. Этому надо дать пространство честно, благородно и мужественно", - говорит музыкант.

Музыка Ренары - это повествование о человеческой судьбе, созидать которую должен каждый самостоятельно, опираясь на светлые идеалы. Это произведения о людях и для людей. Они представляют квинтэссенцию чувств и эмоций, близких и понятных каждому, направлены на созидание и душевное развитие, на восхождение...

Фото - Фахрия Мамедова.

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