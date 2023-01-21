Первая женщина на Востоке, написавшая оперу

Шафига ханым еще со студенческих лет занималась композиторской деятельностью, создала многочисленные произведения в различных жанрах. Почти 70-летняя деятельность мастера, обладавшей широким творческим диапазоном, включает в себя песни и романсы, оперы и оперетты, симфонические сюиты и пьесы. Характеризующаяся глубоким драматизмом и тонким лиризмом музыка, сочиненная Шафигой ханым к десяткам спектаклей, занимает особое место в истории азербайджанского театра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 21 января исполняется 99 лет со дня рождения выдающегося композитора, народной артистки, кавалера ордена "Шохрат" Шафиги Ахундовой.

Шафига Ахундова родилась 21 января 1924 года в городе Шеки. Она окончила среднюю школу в Баку, училась в Бакинском музыкальном училище имени Асафа Зейналлы и, окончив в 1956 году Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли, получила высшее музыкальное образование по специальности "Теория музыки и композиция".

Являясь с 1943 года членом Союза композиторов Азербайджана, Шафига Ахундова, наряду с профессиональной деятельностью, в 1943-1945 годах работала в Азербайджанском государственном театре оперы и балета, в 1956-1989 годах преподавала в Азербайджанском институте искусств.

В 1972 году ею была написана опера "Скала невесты" по мотивам одноименной повести Сулеймана Рагимова. Это была первая опера на Востоке, написанная женщиной. В 1973 году Шафиге Ахундовой было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР, а в 1998 году - народной артистки Азербайджана. В 2004 году композитору был вручен орден "Шохрат".

Богатое творчество Ш.Ахундовой включает оперетту "Наш дом, наша тайна", сюиты для большого симфонического оркестра, хоровые произведения, "Айдын","Зачем ты живешь?, "Тигровая сказка", "День рождения" и другие детские спектакли, сотни песен и романсов. Она написала песни на слова Сулеймана Рустама, Наби Хазри, Бахтияра Вахабзаде, Зивер Агаевой, Наримана Гасанзаде, Мустафы Искендерзаде, Рухсары Ибадовой, Масумы Алиевой, Паши Галбинура и других.

Ее творчество, являющееся примером истинного служения искусству и народу, сыграло важную роль в воспитании молодежи в духе почтения к национально-духовным ценностям и формировании ее музыкального вкуса.

Шафига Ахундова скончалась 26 июля 2013 года и была похоронена на Аллее почетного захоронения в Баку.