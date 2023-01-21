В Баку прошел премьерный показ спектакля "Bir nəfəs qədər"

На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра прошел премьерный показ спектакля "Bir nəfəs qədər", сообщает Day.Az. Показ был посвящен 33-й годовщине трагедии 20 Января.

Спектакль "Bir nəfəs qədər" поставлен режиссером театра Самиром Гуламовым. Автором идеи спектакля является директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев.

Дирижер-постановщик и автор музыкального оформления - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Вюсал Рагим, балетмейстер - заслуженная артистка Лейла Агаева, концертмейстер - Кямиль Гасанов, ассистенты режиссера - Севиндж Мамедова и Амрах Дадашев.

В спектакле заняты заслуженная артистка Нахида Оруджева, актеры Гюльнара Абдуллаева, Гюльджахан Саламова, Амрах Дадашев, Назрин Исмаилзаде, Ибрагим Ализаде, Самедзаде Хасыев, Хидаят Алиев, Офелия Новрузгызы, Али Керимов и Мурад Алиев.

В спектакле используется музыка Фикрета Амирова.

Сюжет повествует о матери, которая ждет сына с фронта, она верит, что он жив и скоро вернется в отчий дом.