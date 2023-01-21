В ТЮЗе показали спектакль "Mənim ağ göyərçinim"

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялся показ спектакля "Mənim ağ göyərçinim" (Мой белый голубь), посвященный 33-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана. Выступившие отметили, что 20 января 1990 года, вошедшее в историю как Черный январь, является для азербайджанского народа не только Днем скорби, это и героическая страница в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

Лирическая драма "Мой белый голубь" повествует о чистой и несчастной любви юноши и девушки - Агиля и Туран. В спектакле, посвященном светлой памяти шехидов 20 Января, использованы также кадры документальной кинохроники.

Автором пьесы является писатель-драматург Тамара Велиева, режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова, художник-постановщик - Шота Глурджидзе (Театр имени Туманашвили, Грузия), музыкальное оформление - Владимир Неверов, хореограф - Вюсал Мехралиев.

В ролях - заслуженные артисты Насиба Эльдарова, Ильхам Асадов, актеры Ильгара Тосова, Гюнель Мамедова, Мирзага Мирзоев, Рамиг Насиров, Керем Хадызаде, Анар Шафиев, Зульфия Алгусейнова, Халида Шарифова, Рашад Сафаров, Адалят Абдулсамед, Хусния Ахмедова, Ясемен Малик, Ровшан Аббасов и другие.

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