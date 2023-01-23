В филармонии отметят 90-летие видного композитора Мусы Мирзоева

В Азербайджанской государственной академической филармонии отметят 90-летие видного композитора, народного артиста Мусы Мирзоева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на вечере, который состоится 26 января, выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Кара Караева (художественный руководитель и дирижер - народный артист Фахреддин Керимов, солистка - заслуженная артистка Айгюн Мубариз).

Произведения Мусы Мирзоева, успешно исполнявшиеся известными музыкальными коллективами, снискали автору славу как в республике, так и за ее пределами. Авторские концерты, состоявшие из камерной музыки композитора, пользовались любовью ценителей музыкального искусства. Муса Мирзоев вложил большой труд в переработку и подготовку партитур многих произведений для исполнения симфоническим оркестром. Его статьи об азербайджанской и мировой музыке оказали влияние на формирование эстетического вкуса молодого поколения.