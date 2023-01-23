Одна из первых просветительниц Азербайджана – Гамида Джаваншир

В Фонде фотонегативных материалов Национального музея истории Азербайджана хранится фото одной из первых просветительниц Азербайджана, переводчицы, мецената Гамиды Джаваншир-Мамедгулузаде.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в музее, передает Day.Az.

Гамида Джаваншир родилась в 1873 году в городе Шуша в семье историка Ахмед бека Джаваншира. Свое первое образование Гамида Джаваншир получила дома. Она обладала высоким интеллектом, широким кругозором.

Гамида Джаваншир вышла замуж за азербайджанского писателя, драматурга, журналиста, общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде. Будучи одним из основателей и самых активных членов Кавказского благотворительного общества женщин-мусульманок, Гамида Джаваншир в годы Азербайджанской Демократической Республики вместе с Мирзой Джалилом принимала активное участие в общественной и просветительской деятельности государства, всегда уделяла внимание получению образования населением, особенно девочками.

В 1912 году Гамида Джаваншир на собственные средства открыла школу в Кехризли и начала преподавать в этой школе. После смерти Мирзы Джалила она также занимала активную позицию в общественно-нравственной жизни страны.