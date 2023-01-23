Заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева похоронена на кладбище "Гурд Гапысы", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее в мечети Гейдара в Баку прошла церемония прощания с заслуженной артисткой, в мероприяти приняли участие родные и близкие Тунзали Алиевой.

В беседе с корреспондентом Trend Life друзья и коллеги Тунзали Алиевой поделись воспоминаниями о ней.

Заслуженная артистка Азербайджана, актриса и телеведущая Диляра Алиева: "Сколько всего Тунзаля Алиева еще могла сыграть - и драму, и трагедию, и комедию... Она была очень сильной, видя силу ее духа, настрой, я не могла представить, что она уйдет... Во время съемочного процесса она всегда была на связи со своей дочерью, общалась с ней по телефону, у них была сильная связь. За свою короткую жизнь Тунзаля прошла большой путь, завоевала любовь и уважение многих людей, много добилась".

Заслуженный артист Азербайджана Джошгун Рагимов: "Тунзаля Алиева была прекрасным человеком. Знаком с ней с 1990-х годов, вместе учились, вместе начинали путь в искусстве. Хочу, чтобы она нашла в ином мире спокойствие, потому что в этом мире на ее долю выпало много испытаний. Мы всегда были на связи, она говорила, все будет хорошо, я одержу победу в борьбе с этой болезнью. И знаете, она победительница, мы всегда будем ее помнить как прекрасного человека, любимую актрису".

Заслуженный артист Азербайджана Рафаэль Искендеров: "Приношу глубокие соболезнования и желаю терпения родным Тунзали Алиевой. Мы были однокурсниками, и знали насколько она талантливая. Тунзаля Алиева была очень позитивным человеком. В последнее время она просила нас молиться за нее...".

Актриса и телеведущая Хураман Ализаде: "Она была очень сильной женщиной. Я всегда поражалась сколько в ней выдержки, силы. Когда у меня было банальное недомогание, головная боль, я всегда вспоминала Тунзалю, то, как она мужественно борется с ужасной болезнью. Она хотела жить, боролась ради дочери. В моих воспоминаниях она всегда останется "Топпуш", все зрители полюбили ее именно в этом образе, в нем весь ее шарм, красота".

Напомним, что заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева скончалась на 50 году жизни 22 января после тяжелой и продолжительной болезни.

Тунзаля Алиева родилась 15 февраля 1973 года в городе Гянджа. В 1990 году поступила в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств на факультет "Актер драмы и кино". После окончания учебы некоторое время работала в частных театрах, а также Гянджинском государственном кукольном театре и Гянджинском государственном драматическом театре.

Она также работала в Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы.

Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, однако особую известность ей принесло участие в шоу-программе "Çal-Çağır", где она выступала в образе "Топпуш баджи".

Несколько лет назад актрисе был поставлен онкологический диагноз. Летом 2018 года ей была проведена операция в Национальном центре онкологии в Баку.