https://news.day.az/culture/1530961.html "Жизнь, связанная с культурой" - проект минкульта, посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву
"Жизнь, связанная с культурой" - проект минкульта, посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву
В связи с объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева" Министерство культуры Азербайджана реализует проект "Жизнь, связанная с культурой", сообщили Day.Az в ведомстве.
В рамках проекта будут представлены исторические фотографии общенационального лидера Гейдара Алиева с культурных мероприятий, в которых он принимал непосредственное участие в разные годы, а также его мысли, высказанные в отношении культуры и искусства.
Проект будет доступен на официальном сайте Министерства культуры и его аккаунтах в социальных сетях.
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