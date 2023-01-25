В Баку представлен оригинальный проект

В Баку состоялась презентация проекта "Mədəni irsə yeni baxış" (Новый взгляд на национальное наследие), реализованного совместно ОАО "Азерхалча", брендом AFFFAIR и Азербайджанским национальным музеем ковра в партнерстве с PAŞA Holding, PAŞA Bank и Kapital Bank, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозиции представлены ковры, созданные мастерами "Азерхалча" по мотивам коллекции всемирно известного азербайджанского дизайнера, основателя AFFFAIR Руфата Исмаила на основе элементов старинных ковров "Açma-yumma", "Карабах", "Нахчыван", хранящихся в Азербайджанском национальном музее ковра, "Pazırıq" из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге и "Şəbəkəli" народного художника Азербайджана Эльдара Микаилзаде.

На открытии директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что национальное ковроткачество со своим стилизованным языком узора, колоритом и художественным совершенством имеет древнюю историю, включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Азербайджанское ковроткачество имеет многовековую историю, является классическим искусством. Ковроткачество - один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Ковры и ковровые изделия, произведенные в Азербайджане, неоднократно восхвалялись во многих исторических книгах, классической литературе и фольклоре, хранятся в лучших музеях мира", - отметила Ширин Меликова.

Как известно, в июне прошлого года при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Центре Гейдара Алиева с большим успехом состоялись презентация новых ковров и дефиле костюмов AFFFAIR in Carpets известного дизайнера Руфата Исмаила, созданных по мотивам азербайджанских ковров. Были представлены новые ковры, созданные креативной командой ОАО "Азерхалча" на основе дизайна, разработанного Руфатом Исмаилом, и вдохновленные элементами древних элементов - "Açma-yumma", "Карабах", "Нахчыван", "Ovçuluq", "Pazırıq". Особое внимание привлекла коллекция одежды "Сумах", созданная при поддержке Фонда Гейдара Алиева дизайнером-модельером Руфатом Исмаилом с использованием мотивов, богатых цветов и узоров азербайджанских ковров и посвященная Карабахской победе Азербайджана. Организаторы нынешнего проекта "Mədəni irsə yeni baxış" решили продолжить тенденцию, но только в этот раз мотивы из коллекции дизайнера были воплощены в коврах.

Председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов подчеркнул, что основная идея созданной современной коллекции ковров совместно с AFFFAIR - показать, что азербайджанский ковер является неугасимым источником искусства, украшением семейного очага, уникальным образцом искусства, придающим интерьеру особую энергетику. Целью проекта, посвященного Победе в 44-дневной Отечественной войне и освобождению Карабаха, и вдохновленного традициями национального ковроткачества, в частности Карабахской школы, является также сохранение исторических традиций в современных направлениях.

"Для развития и пропаганды национального ковроткачества необходимо учитывать современные тенденции и креативный подход, при этом сохраняя исторические традиции. Ведь ковровое искусство находится на пути развития и поиска новых идей, которые мы стараемся воплощать в жизнь. Представленные здесь работы "Азерхалча", созданные по пяти платьям из коллекции Руфата Исмаила и выбранные им самим для реализации проекта, выпущены в ограниченном количестве - по 25 экземпляров. Этот проект стал очередным воплощением концептуального подхода синтеза древних традиций и современных трендов", - отметил Эмин Мамедов.

Каждый из этих образцов современного ковра был передан в дар коллекции Азербайджанского национального музея ковра в целях сохранения, модернизации и передачи культурного наследия будущим поколениям.

Директор департамента по работе с государственными структурами и корпоративной социальной ответственности PAŞA Holding Назим Сафаров отметил важность реализации проекта и рассказал о деятельности PAŞA Holding в области культуры и искусства, реализации социальных инициатив.

Всемирно известный дизайнер Руфат Исмаил, который на протяжении последних лет живет и работает в Турции, подчеркнул, что счастлив реализации данного проекта на родине.

"Отраженные в моих коллекциях азербайджанские национальные мотивы, в том числе с ковровыми орнаментами, вызывают большой интерес на мировых подиумах. Это очень важно для пропаганды азербайджанской культуры, и я продолжу свою деятельность в этом направлении", - сказал Руфат Исмаил.

Экспозиция вызвала большой интерес гостей, среди которых были известные деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.