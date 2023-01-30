Программа, представленная в рамках январьских абонементных концертов

С ноября 2022 года, после длительного перерыва, возобновлены абонементные концерты, организованные Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в филармонии.

Абонементные концерты проводятся каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки филармонии.

Так, в рамках программы абонементных концертов, 7 января состоялся концерт "Барочной музыки", который представило Азербайджанское государственное фортепианное трио.

На сцене Зала камерной и органной музыки 14 января с участием хора Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова состоялся концерт под названием "Mahnı çələngi".

21 января в исполнении Азербайджанского государственного струнного квартета и заслуженной артистки Наргиз Керимовой (сопрано) прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Последний абонементный концерт января состоялся 28 числа. Оркестр "Cadenza" выступил перед слушателями с красочной и интересной программой.

Зрители, желающие посетить концерты, могут приобрести билеты в кассах города и на сайте iticket.az.

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