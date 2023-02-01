Азербайджанский фильм признан лучшим на Пражском кинофестивале

Дебютный фильм актера Хикмета Рагимова заслужил высокую оценку членов жюри и зрителей международного фестиваля, передает Day.Az.

Полнометражный фильм Çılpaq ("Обнаженный") стал победителем в номинации "Лучший фильм" на международном кинофестивале в Праге.

На нем были представлены более ста фильмов из разных стран. По итогам голосования членов жюри и отзывов зрителей приз в номинации "Лучший фильм" вручили азербайджанской киноленте.

Картина стала дебютом актера Хикмета Рагимова, который впервые решил попробовать себя в качестве режиссера и сценариста. Оператор-постановщик - Иман Иманов, композитор - Турал Мамедли, звукорежиссер - Мортеза Наджаф, гример - Севиндж Зейналова, второй режиссер - Ниджат Мухтаров.

Как рассказал сам Рагимов, идея создания фильма появилась у него несколько лет назад, когда он присутствовал на похоронах на кладбище.

Роль главного героя в фильме сыграл заслуженный артист Расим Джафар, его сына - Хикмет Рагимов.

В картине также снялись заслуженные артисты Азербайджана Айшад Мамедов, Эльшан Рустамов, актеры Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Мамед Мамедли и другие.

Лента также была высоко оценена в Турции на престижном кинофестивале Best İstanbul, она удостоилась наград в двух номинациях - "Лучший полнометражный фильм" и "Лучший режиссер".