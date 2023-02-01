Спектакль "Хиджран" с Насибой Зейналовой, Гаджибабой Багировым и Сиявушем Асланом в HD

ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" будет транслировать любимый миллионами спектакль "Хиджран" видного драматурга Сабита Рахмана с участием великолепной тройки - народных артистов Насибы Зейналовой, Гаджибабы Багирова и Сиявуша Аслана в высоком качестве, сообщили Day.Az в отделе социального медиа и связей с общественностью AzTV.

Cпектакль в формате SD хронометражем 82 минуты был переведен в Турции в формат HD. Во время работ на канале TRT, выполнена видео и аудио-реставрация спектакля, в результате чего визуальное качество улучшилось в 4 раза. Специалисты работали над спектаклем в течение полумесяца.

Отметим, что после окончательного ввода в эксплуатацию необходимого оборудования, AzTV приступит к реставрации архивных материалов на собственной базе.

В нижеуказанном видеофрагменте из спектакля можно увидеть разницу качеств SD и HD.