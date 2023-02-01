Звезды оперы выступят в спектакле "Риголетто"

4 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль "Риголетто" Джузеппе Верди.

"Риголетто" является вершиной творчества Дж.Верди и одной из самых любимых опер меломанов и многочисленных зрителей Театра оперы и балета. В основу оперы лег сюжет драмы "Король забавляется" Виктора Гюго. Это романтическая драма с трагической развязкой, повествующая о распутном и циничном герцоге Мантуанском. Ему пытается мстить шут Риголетто за надругательство над его дочерью. Замыслив жестокую месть, Риголетто невольно становится убийцей своей дочери.

В целях профессионального усиления спектакля для исполнения партии Герцога приглашен солист Московского театра "Новая опера", Заслуженный артист Республики Татарстан, Заслуженный деятель Казахстана Нурлан Бекмухамбетов.

Партию Риголетто будет исполнять солист Национальной оперы Мангейма (Германия), Народный артист Азербайджана Авез Абдулла, а в роли Джильды выступит Заслуженная артистка республики Инара Бабаева.

В спектакле также примут участие Народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Спарафучилле), Акрам Поладов (партия Монтероне), Заслуженные артисты республики Сабина Вахабзаде (партия Маддалены), Турал Агасиев (партия Марулло), солисты Фахмин Ахмедлы (партия Борсы), Нина Макарова (партия графини де Чепрано), Махир Тагизаде (партия графа ди Чепрано).

Оперой будет дирижировать главный дирижер Национальной оперы Бухареста (Румыния) Даниэль Джинга.