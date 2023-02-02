В честь Дня молодежи Азербайджана состоялось открытие фестиваля "Gəncliyin səsi"

В Международном центре мугама состоялось открытие IX фестиваля "Gəncliyin səsi", организованного министерством культуры Азербайджана в честь Дня молодежи Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера было отмечено, что согласно указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, ежегодно 2 февраля отмечается День молодежи Азербайджана. Молодежная политика в Азербайджане является неотъемлемой частью государственной политики, созданы все условия для реализации идей и творческого потенциала молодежи.

В рамках фестиваля в Баку и Гяндже с 1 по 8 февраля пройдет серия мероприятий. Цель фестиваля - повышение интереса представителей молодежи к творческой сфере, выявление их талантов и способностей, поощрение творческой деятельности. Фестиваль "Gəncliyin səsi" подарит встречу с молодыми исполнителями мугама, вокалистами, ашугами, инструментальными исполнителями, танцорами, артистами балета и актерами. Стимулом для талантливой молодежи, представляющей различные сферы искусства, станут выступления на сценах ведущих театрально-концертных учреждений страны.

В концертной программе приняли участие победители VIII Телевизионного конкурса "Мугам", которые исполнили народные песни, теснифы и композиции мугама.