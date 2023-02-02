Госпитализирован известный народный артист России

Народный артист РФ Борис Щербаков находится в одной из столичных больниц, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Положили в больницу, чтобы обследовать. Ничего страшного. Сейчас хорошо себя чувствует. Он болел, был простужен. Сейчас ему намного лучше, я недавно с ним разговаривала", - сказала собеседница агентства.

Накануне в связи с болезнью артиста был отменен спектакль с его участием "Свободная пара" в ДК "Выборгский" в Санкт-Петербурге.

Борис Щербаков - актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и многих других картинах.