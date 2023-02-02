Азербайджанские режиссеры рассказали о съемках фильмов, повествующих о войне и человеческих судьбах

В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная старту показа в кинотеатрах страны киноальманаха "Qarabağ hekayələri: Dünən, bu gün, sabah" (Карабахские истории: Вчера, сегодня, завтра), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В киноальманах входят три короткометражных фильма - "Sizə məktub var..." (Вам письмо...), Arxa cəbhə" (Тыл) и "Hasar" (Забор).

В ходе пресс-конференции члены творческих коллективов рассказали о работе над фильмами.

Мазахир Гашимов - режиссер и автор сценария фильма "Sizə məktub var..", отметил, что кинолента снята на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Вторым режиссером является Акиф Рустамов.

"События в фильме развиваются на фоне Первой Карабахской войны, в 90-е годы, и рассказывают историю любви героев. В этой работе я хотел показать, как война отразилась на судьбах молодых людей. Съемки проходили в 2019 году в Дашкесанском районе. Они длились четыре дня, хронометраж фильма - 40 минут, и на самом деле провести съемки за такой короткий промежуток времени было сложно", - сказал Гашимов.

Режиссером и автором сценария кинокартины "Arxa cəbhə" производства "Karvan Production" является Гюлай Бабаева.

"В актерском составе нашего фильма было двое детей. Все знают, что работать с детьми в кадре нелегко, но наши юные актеры справились с поставленной задачей, и надеюсь, зрители оценят их работу", - отметила Гюлай Бабаева.

Она также поделилась творческими планами, сказав, что хочет снять короткометражный фильм о городе Шуша.

Режиссером киноленты "Hasar" производства "Ultra Production" является Гулу Аскеров. Он выразил признательность всем, кто поддержал съемочную группу фильма.

"Кинолента "Hasar" завоевала награду XIII Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов в категории "Лучший художественный фильм". Также лента была представлен на XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино", - сказал Аскеров.

Режиссер добавил, что с командой кинокартины "Hasar" приступил к работе над фильмом о ветеранах 44-дневной Отечественной войны, который планируется представить в сентябре.

Отметим, что фильмы "Arxa cəbhə" и "Hasar" (Забор) были сняты в рамках конкурса кинопроектов "Böyük Qayıdış" (Большое возвращение), объявленного министерством культуры Азербайджана.