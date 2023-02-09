Украинский искусствовед в Баку о силе искусства и его влиянии на человека

Украинский искусствовед, психолог, художник Юлия Тарасенко провела в Баку лекцию, посвященную тому, как искусство влияет на расширения мировоззрения человека, сообщает Day.Az.

Мероприятие, прошедшее в Доме кино в Баку, было организовано в рамках цикла встреч "Искусство как фитнес для мозга".

В ходе вечера обсуждалась тема силы искусства и его влияния на человека. Было отмечено, что каждый интеллект - это вычислительная система, основанная на нейронах, которая активизируется внутренней или внешней информацией.

Слушатели лекции ознакомились с исследованиями, раскрывающими инструменты воздействия на эмоциональное и интеллектуальное состояние человека. На примере произведений Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Альбрехта Дюрера, Рембрандта и других Юлия Тарасенко рассказывала о разных способах мышления и видения действительности.

Организаторы мероприятия - НПО Arts Council Azerbaijan совместно с Art-ExpertSchool и Фондом 100-летия мирового кино, Клуб интеллектуального досуга.

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