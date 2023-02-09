Азербайджанский русский драмтеатр принял участие в гуманитарной кампании "Я с тобой, Турция"

Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших во время землетрясения в Турции, желает выздоровления пострадавшим, и оказывает финансовую поддержку, перечислив 5000 манатов в рамках гуманитарной кампании Азербайджанского общества Красного Полумесяца "Я с тобой, Турция", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Присоединиться к гуманитарной кампании Азербайджанского общества Красного Полумесяца - "Я с тобой, Турция" и перечислить денежные средства в помощь пострадавшим можно, воспользовавшись ссылкой https://yardim.et/az/donations/bank/online .

Для пожертвований наличными можно воспользоваться кнопкой Yardim et в разделе "благотворительность" платежных терминалов MilliOn и eManat. Для того, чтобы сделать пожертвование с помощью SMS, абоненты Azercell могут отправить SMS на короткий номер 8116. Все собранные пожертвования будут отправлены в Турцию для оказания гуманитарной помощи.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. На текущее время число погибших достигло 14 351 человека, пострадавших - 63 794 человека.