В июне текущего года в Шуше пройдет Фестиваль детского творчества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение об этом отражено в Плане мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году, утвержденном Кабинетом Министров Азербайджанской Республики.

Выполнение работ, связанных с организацией фестиваля, поручено Министерству науки и образования, Специальному представительству Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Управлению государственного заповедника города Шуша.