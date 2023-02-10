https://news.day.az/culture/1536788.html В Шуше пройдет Фестиваль детского творчества
В Шуше пройдет Фестиваль детского творчества
В июне текущего года в Шуше пройдет Фестиваль детского творчества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение об этом отражено в Плане мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году, утвержденном Кабинетом Министров Азербайджанской Республики.
Выполнение работ, связанных с организацией фестиваля, поручено Министерству науки и образования, Специальному представительству Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Управлению государственного заповедника города Шуша.
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