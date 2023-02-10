Сегодня день рождения писателя, драматурга, общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде

Сегодня исполняется 154 года со дня рождения великого писателя, драматурга, публициста, общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде.

Джалил Мамедгулузаде - выдающаяся личность, сыгравшая исключительную роль в переходе азербайджанской литературы на новый этап и сформировавшая целую литературную школу. Идея азербайджанства как ведущий фактор общественно-политической мысли того времени нашла полное отражение в богатом художественными достижениями наследии писателя-гражданина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева 150-летие со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы Джалиля Мамедгулузаде было отмечено в нашей стране рядом мероприятий.

Родился Джалил Мамедгулузаде 10 (22) февраля 1866 года в Нахчыване в обедневшей купеческой семье. В 1873 году отец определил Джалила в медресе к молле Али Гусейнзаде, затем мальчик продолжил обучение у известного в городе богослова Гаджи Багира и в 1878 году перешел в трехлетнюю городскую начальную школу.

В 1882-1887-е годы Джалил Мамедгулузаде учился в знаменитой Горийской учительской семинарии, где трудились педагоги прогрессивного образа мыслей.

В 1903 году начинающий писатель встретился в Тифлисе со своим знаменитым земляком, общественным деятелем, издателем, ученым, главным редактором газеты "Шарги-рус" ("Русский Восток") Мухаммед агой Шахтахтинским. Эта встреча оказалась для Мирзы Джалила судьбоносной. Он стал работать в редакции газеты, часто публикуя рассказы и фельетоны, и начал всерьез заниматься литературным трудом. Рассказ "Почтовый ящик", напечатанный 16-18 января 1904 года в газете "Шарги-рус", и в тематическом, и творческом плане оказался удачным писательским дебютом и отправной точкой всех дальнейших произведений автора.

После закрытия газеты "Шарги-рус" в 1905 году Джалил Мамедгулузаде стал добиваться разрешения на издание сатирического журнала. 7 апреля 1906 года вышел в свет первый номер журнала "Молла Насреддин", сыгравшего колоссальную роль в истории азербайджанской литературы, культуры, общественной мысли и ставшего славной страницей азербайджанской национальной печати.

За 1905-1931-е годы из-под пера Джалила Мамедгулузаде вышли рассказы, признанные классикой жанра, - "Уста Зейнал" (1905), "Цирюльник" (1906), "Тетка Фатьма" (1906), "Конституция в Иране" (1906), "Гурбанали бек" (1906), "Барашек" (1914), "Беспокойство" (1916), "Жена консула" (1918), "Дешевизна" (1928), "Пролетарский поэт" (1929) и многие другие. Что касается его драматургических произведений - пьесы "Мертвецы" (1909), "Книга матери моей" (1920), "Кяманча" (1920), "Сборище сумасшедших" (1926), "Собрание" (1929), "Муж" (1930) и другие, - то каждое из них становилось этапным событием национальной драматургии.

Скончался великий писатель в Баку 4 января 1932 года, похоронен на Аллее почетного захоронения.