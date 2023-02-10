Народному артисту Азербайджана Александру Шаровскому 75 лет

Сегодня, 10 февраля 2023 года, главному режиссеру Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народному артисту Александру Шаровскому исполнилось 75 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Народному артисту принадлежат большие заслуги в развитии театрального искусства Азербайджана. За свою плодотворную профессиональную деятельность Шаровский поставил много ярких, интересных, увлекательных спектаклей, которые находили большой отклик у публики. Каждую новую работу режиссера зритель ждет с нетерпением, и точно знает, Шаровский кропотливо выбирает актуальные пьесы для своих спектаклей, тщательно отбирает актеров на роли, с ним всегда работает команда профессионалов, как и он безгранично преданных театральному искусству.

Многие знают Александра Шаровского не только как талантливого и дальновидного режиссера, но и как харизматичного актера, поражающего виртуозностью игры. Актерскую карьеру он начал в 1967 году в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, где сыграл много разноплановых ролей - от Дон Гуана до д'Артаньяна.

С 1974 года творческая судьба Шаровского связана с Азербайджанским государственным академическим русским драматическим театром имени Самеда Вургуна. Здесь он играл главные роли и ассистировал в четырёх спектаклях народного писателя Азербайджана Рустама Ибрагимбекова (1939 - 2022).

С 1991 года Шаровский - режиссер-постановщик, а в марте 1993 года был назначен главным режиссером театра.

Бакинская русдрама стала родным домом для Александра Шаровского. Здесь он живет, служит в замечательном коллективе, который без сомнения может назвать своей семьей. По традиции сегодняшний день народный артист проведет в стенах родного Театра, с коллегами и близкими по дух людьми, которые сердечно поздравят режиссера, вспомнят любимые постановки и роли, пожелают ему дальнейших творческих успехов.

"В детстве в каждом из нас живет артист, во мне он остался до сих пор. Мои сверстники мечтали быть летчиками, космонавтами, в крайнем случае завмагами, а я мечтал стать футболистом, играть в команде "Нефтчи", но судьба распорядилась иначе, и я ею доволен", - сказал несколько лет назад Шаровский.