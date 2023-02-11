Сегодня день памяти видного композитора Эльзы Ибрагимовой

Эльза Ибрагимова создала в различных музыкальных жанрах многочисленные глубоко содержательные произведения, обладающие силой художественного воздействия, прививающие нравственную чистоту. Песни композитора, которые на протяжении многих лет обогащали репертуар известных исполнителей, являясь ценными образцами в сокровищнице современной азербайджанской музыкальной культуры, благодаря свойственным им лиричности и мелодичности снискали большую симпатию слушателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 11 лет со дня кончины народной артистки Азербайджана Эльзы Ибрагимовой.

Занимаясь композиторской деятельностью еще со студенческих лет, Эльза Ибрагимова благодаря своему прирожденному таланту и неисчерпаемой энергии глубоко освоила тонкости музыкального искусства и создала многочисленные произведения в различных жанрах. Ее концерты для фортепиано и скрипки, симфонические поэмы, оратории и оперы были высоко оценены музыкальной общественностью. Сочинив музыку к ряду театральных спектаклей, мастер проявила себя и в этом жанре. Все эти произведения, созданные профессиональным музыкантом, характеризуются глубокой содержательностью и высокой художественностью. Она автор таких композиций, как "Bilməzdim", "Gecələr bulaq başı", "Sən yadıma düşəndə", "Bakının işıqları", "Sevgilim tut əlimdən", "Mehribanım", "O gözlər, o gözlər", "Gəl barışaq", "Qurban verərdim", "Daha məndə dözüm yox", "Yoxluğunu bilə-bilə", "Ey vətən" и т.д. Ее эстрадные песни исполняли известные певцы - Шовкет Алекберова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде, Ислам Рзаев, Эльмира Рагимова и многие другие. О ее творчестве очень высоко отзывались композиторы Тихон Хренников, Георгий Свиридов, Отар Тактакишвили, Джовдет Гаджиев, Ариф Меликов, Мурад Кажлаев, Кара Караев.

Эльза Ибрагимова прилагала все свои знания и способности и в области подготовки музыкальных кадров в нашей стране.

Заслуги Эльзы Ибрагимовой в области развития музыкальной культуры получили высокую оценку. Она была удостоена почетных званий народной артистки Азербайджанской Республики и Республики Дагестан.