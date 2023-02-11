Азербайджанский пианист представит в Москве "Прерванные грёзы"

В Московском концертном зале "Зарядье" 15 февраля состоится выступление азербайджанского пианиста и композитора Риада Мамедова (Riad Mammadov) с новой программой "Прерванные грёзы", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт концертного зала.

В программе прозвучат авторские транскрипции сочинений Иоганна Себастьяна Баха и Фридерика Шопена, джазовые стандарты, мугам, музыка Клода Дебюсси и Вагифа Мустафазаде, а также собственные пьесы исполнителя.

Риад Мамедов - пианист, музыковед, исполнитель джаза и классической музыки. Является одним из нескольких профессиональных музыкантов в мире, работающих в жанре джаз-мугам.

Мамедов окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского, где прошел стажировку по специальности "фортепиано", а также аспирантуру МГК по специальности "музыковедение". Лауреат международных конкурсов в Азербайджане, России, Франции, Бельгии, Швеции и Канаде. Выступал с известными оркестрами, принимал участие в международных фестивалях. Занимается исследованием традиционного азербайджанского мугама, является автором научных статей и публикаций.