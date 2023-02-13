В киноклубе Русского дома в Баку прошли показы короткометражных фильмов, представленных в рамках международного кинофестиваля "Дни короткометражного кино", прошедшего 14-21 декабря прошлого года в Москве. "Эхо" фестиваля продлится до 15 февраля 2023 года. Фестиваль был организован продюсерским центром "Мувистарт" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Российского информационно-культурного центра, передает Day.Az.

В киноклубе состоялся показ таких фильмов, как "Костер в заповеднике", "Кындыкан", "Лаборатория № 66", "Лучик света", "Любовь", "Мое солнце", "Одинока ли Луна", "Первая ссора" и др.