В "Аиде" примут участие звезды оперы

25 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Аида" Джузеппе Верди.

Мировая премьера оперы состоялась в Каире накануне Рождества 1871 года. Представление вылилось в огромный международный триумф. На премьеру оперы собралось высшее общество со всего света. Не было только самого композитора Джузеппе Верди. Но он присутствовал - сорок шесть дней спустя - на итальянской премьере в Милане. Успех этой постановки был просто ошеломляющим. С тех пор "Аида" является любимейшим оперным спектаклем меломанов и входит в репертуар лучших оперных театров мира.

Оперу Джузеппе Верди "Аида" можно по праву назвать одной из лучших в истории музыки. Все в ней прекрасно: колоритная музыка, яркие образы и необычный сюжет, основанный на реальных исторических событиях, что придает ему особую остроту. Действие оперы "Аида" разворачивается во времена правления фараонов. Несмотря на, казалось бы, историческую основу, на первый план выходит личная драма, классический любовный треугольник и жгучая ревность, которая ослепляет и рушит жизнь. Этот спектакль занимает особое место в репертуаре театра и каждый раз при показе собирает широкую зрительскую аудиторию.

25 февраля в целях профессионального усиления спектакля руководством Театра для исполнения партии Радамеса приглашен лауреат международных конкурсов вокалистов, солист Национальной оперы Мангейма (Германия) Иракли Кахидзе, а на роль Амонасро приглашен Народный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов вокалистов, солист Национальной оперы Мангейма (Германия) Аваз Абдуллаев.

В этот день в опере также примут участие ведущие солисты Театра, Заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Аиды), Сабина Вахабзаде (партия Амнерис), Народные артисты Али Аскеров (партия Царя), Акрам Поладов (партия Рамфиса), солисты Фатима Джафарзаде (партия Жрицы) и Фахмин Ахмедлы (партия Гонца).

Спектаклем будет дирижировать Заслуженный артист Республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и Национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Показ оперы "Аида" в таком звездном составе несомненно станет ярким событием в деятельности Театра и привлечет большую зрительскую аудиторию.