Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина

В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани с 30 января по 28 февраля проходит один из крупных музыкальных проектов - 41-й Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. Об этом Trend Life сообщил один из участников фестиваля - главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев, передает Day.Az.

По случаю 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина в Казань приехали ведущие солисты и дирижеры Большого театра России, Мариинского театра, оперных театров Азербайджана, Беларуси, Грузии и Италии.

Фестиваль по традиции представляет вниманию зрителей обширную программу, в которую вошли масштабные оперные постановки, концерты камерной музыки, лекции и открытые репетиции.

Один из приглашенных дирижеров фестиваля имени Шаляпина является заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев. Под управлением азербайджанского дирижера с большим успехом прошел показ оперы "Набукко" Джузеппе Верди, где ведущие партии были исполнены солистами Большого театра России (Михаил Казаков), "Урал Опера Балет" (Александр Краснов и Сергей Осовин), "Новой оперы" им.Е.Колобова (Виктория Яровая) и ТАГТОиБ им. М.Джалиля (Зоя Церерина, Олег Мачин, Венера Протасова и Айдар Нургаянов).

По завершению спектакля зрительный зал одарил участников бурными овациями. Среди гостей спектакля был глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, посол Японии в России Тоехиса Кодзуки и генеральный директор Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухамедзянов.

Отметим, что ранее в рамках программы фестиваля прошел показ оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", в которой партию Пинкертона исполнил заслуженный артист Азербайджана Азер Заде.

Фестиваль завершится 27-28 февраля гала-концертами с участием симфонического оркестра и солистов Большого театра России. В концерте также примут участие солисты Большого театра России, народные артисты Азербайджана Динара Алиева (сопрано) и Эльчин Азизов (баритон), а также солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Али Аскеров (бас).