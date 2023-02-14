https://news.day.az/culture/1538042.html Молимся за Турцию – посвящение азербайджанского композитора в память о жертвах землетрясения - ВИДЕО
Молимся за Турцию – посвящение азербайджанского композитора в память о жертвах землетрясения - ВИДЕО
Азербайджанский композитор Кямаля Ализаде посвятила композицию Praying for Turkey (Молимся за Турцию) в память о жертвах землетрясения в Турции, передаетDay.Az со ссылкой на Trend.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. На данный час число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.
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