https://news.day.az/culture/1538366.html Кто он - новый ректор Академии художеств?
Кто он - новый ректор Академии художеств?
Сегодня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Натига Кямал оглу Алиева ректором Азербайджанской государственной академии художеств.
Day.Az представляет краткую биографическую справку о Натиге Алиеве.
Натиг Алиев родился 10 августа 1958 года в городе Баку. В 1974-1978 годах учился в Азербайджанской государственной школе художеств им. А.Азимзаде, которую окончил с дипломом отличия.
В 1980-1983 годах был ленинским стипендиатом.
Он - профессор Азербайджанской государственной академии, руководитель мастерской на кафедре скульптуры и председатель художественно-методического совета Академии.
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