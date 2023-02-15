Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоится премьера спектакля по бестселлеру Пауло Коэльо

В Баку во Дворце Гейдара Алиева 19 февраля в 19.00 состоится премьера спектакля "Вероника решает умереть" по одноименному мировому бестселлеру Пауло Коэльо, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль будет представлен Белорусским камерным драматическим театром - "Театральной мастерской Наталии Башевой". В спектакле звучит музыка известного исполнителя Бориса Гребенщикова.

"Вероника решает умереть" - прекрасная и ободряющая, придающая силу постановка, блестяще проработанная и полная иронических метафор. Это реалистическая история о жажде жизни перед лицом смерти, призывающая воспринимать каждый день как чудо.

О чём же спектакль? Просто о жизни, о смерти, о любви. Да еще о безумии - о "Горечи", которой поражены мы все, и о том Безумии, избавляться от которого нельзя ни в коем случае... Чем счастливее могут быть люди, тем несчастнее они становятся...