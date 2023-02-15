Гранды Мариинского театра выступят в балете «Лебединое озеро» в Баку

Традиционно 8 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета ставится балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского и посвящается Международному женскому празднику.

И на сей раз 8 марта на спектакль "Лебединое озеро" руководством Театра оперы и балета приглашены звезды Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов артистов балета прима-балерина Надежда Батоева (Одетта-Одиллия) и премьер Филипп Стёпин (принц Зигфрид).

Художественный руководитель балетной труппы Мариинского театра Юрий Фатеев в недавнем своем интервью отзывался о Надежде Батоевой как о блестящей балерине, обладающей грациозностью, хрупкостью и великолепной техникой. Он отмечал также ее внешнюю красоту и артистичность.

В этот день наряду с грандами балета Мариинского театра в спектакле также примут участие ведущие солисты азербайджанской балетной труппы заслуженные артисты - Самир Самедов, Макар Ферштандт, Анар Микаилов, Эльмира Сулейманова, солисты Аян Эйвазова, Тимур Одушев, Cеймур Гадиев, Самира Мамедова, Тимур Одушев, Камран Гурбанов и др.

Дирижировать спектаклем будет Заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Спектакль в таком звездном составе несомненно станет ярким, запоминающимся и прекрасным подарком от коллектива Театра оперы и балета для женщин в день их праздника.