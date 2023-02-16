Стартовал прием работ для участия в Международном фестивале ANİMAFİLM

Стартовал прием работ на участие в VI Международном фестивале анимации - ANİMAFİLM, который с 6 по 10 сентября 2023 года пройдет в стране при организации Ассоциации анимации Азербайджана, сообщает Day.Az.

Оргкомитет фестиваля приглашает к участию в конкурсной программе профессиональных мультипликаторов и студии анимации.

Прием фильмов осуществляется через онлайн-платформу FilmFreeway в двух категориях - местная продукция и международная. Заявки принимаются до первого июля 2023 года.

Награды фестиваля:

- Местная конкурсная программа - категория "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" - 500 долларов США (850 манатов) и поездка на Международный фестиваль анимационного кино (Annecy International Animation Film Festival) во Францию в 2024 году;

- Международная конкурсная программа - категория "Лучший короткометражный анимационный фильм ­­- GRAND PRIX" - 1000 долларов США (1700 манатов);

- Международная конкурсная программа - категория "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" - 500 долларов США (850 манатов);

- Приз зрительских симпатий;

- Специальная награда партнеров.

Представленные работы должны соответствовать следующим требованиям:

- Фильмы должны быть сняты после первого января 2020 года;

- Более 50 процентов фильма должна составлять анимация. Организаторы не вводят ограничения на используемую в фильме анимационную технику;

- Участник, представляющий фильм (режиссер, продюсер или иное уполномоченное лицо), заявляет, что он имеет право на фильм и разрешение демонстрировать его на фестивале.

Фестиваль ANİMAFİLM проводится с 2018 года. Он объединяет детей, молодежь, режиссеров анимации и студии мультипликации, знакомит их с международным опытом, профессиональными местными и зарубежными мастерами анимации. В ходе фестиваля демонстрируются сотни местных и зарубежных анимационных фильмов, а также проводятся конференции, выставки, мастер-классы и т.д.