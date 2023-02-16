В Международном центре мугама состоится концерт в рамках проекта "Вечера мугама"

В Баку в Международном центре мугама, 17 февраля состоится концерт в рамках проекта "Вечера мугама" (Muğam axşamları), сообщает Day.Az.

На вечере в исполнении заслуженной артистки Севиндж Сарыевой, победительницы телевизионных конкурсов "Мугама" Нисбат Садраевой, а также Раваны Гурбановой и Мамеда Наджафова произведения композиции "Bayatı Qacar" и "Şüştər".

Отметим, что Международный центр мугама реализует ряд проектов, посвященных популяризации азербайджанской национальной музыки, одним из которых является проект "Вечера мугама", который реализуется с 2017 года. Руководителем проекта является директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов. Среди проектов также отметим "Вечера ашугской музыки" (Aşıq musiqisi axşamları), "Вечера вокальной музыки" (Vokal musiqi axşamları), "Там где живет мугам" (Muğamat var olan yerdə), "Незабываемые" (Unudulmayanlar) и т.д.

Концерт состоится в 19:00 17 февраля в Международном центре мугама по адресу: Баку, Национальный приморский парк (бульвар), пр-т Нефтчиляр 9.

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