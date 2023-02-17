Сегодня исполняется 128 лет со дня рождения Алиаги Вахида

Алиага Вахид с высоким мастерством продолжил в новый период древние традиции национальной поэзии и создал совершеннейшие образцы жанра газели. Заслуживающее внимания богатое художественное наследие поэта, характеризующееся глубоким лиризмом, является самобытным неподражаемым явлением в истории азербайджанской литературы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 128 лет со дня рождения мастера газели, первого лауреата Государственной премии Азербайджана Алиаги Вахида.

Алиага Вахид родился 17 февраля 1895 года в бакинском селе Масазыр. В своих ранних стихах поэт критиковал социальные недостатки в обществе, суеверия, предрассудки и несправедливость. Позднее под влиянием произведений Физули и Сеида Азима Ширвани Алиага Вахид начал писать газели. Его газели, отличаясь простотой поэтического языка, народностью и мелодичностью, занимают важное место в репертуарах ханенде.

"Я наследник великого Физули", - говорил Вахид. Он был достойным продолжателем гениального поэта. Использовав его художественный стиль, теснифы, рифмы, достиг в своем творчестве полноты творческого выражения.

С 1914 года он печатался в журналах "Игбал", "Захмет", "Байраги адалет", "Басирет", "Тутти", "Мезели" и других. Под влиянием великого Сабира Вахид обратился к жанру сатирического стиха - его первый сборник "Тамахкарлыгын агибети" ("Крах скупости") увидел свет в 1916 году. В 1919-1920 годах Алиага служил рядовым в армии Азербайджанской Демократической Республики, но поэзию не оставлял - в те годы в периодике появлялись его стихи за подписями "Аскер" или "Аскер Алиага Вахид". Отметим, что литературный псевдоним "Вахид" (то есть "Единый", "Цельный") ему посоветовал взять еще в самом начале творчества известный в Баку сочинитель газелей Мирза Абдулхалиг Юсифи.

Будучи блестящим знатоком восточной поэзии, он также переводил на азербайджанский язык произведения таких великих мастеров прошлого, как Низами, Физули, Хафиз, Хагани, Фелеки Ширвани, Навои и других классиков.

Алиага Вахид скончался 1 октября 1965 года в Баку, похоронен на Аллее почетного захоронения.

В 1990 году около Бакинской филармонии, в саду, был установлен бронзовый бюст мастера слова, который в 2009 году был перенесен в Ичеришехер на улицу Кичик Гала. Сквер вокруг бюста (бывший Губернаторский сад) получил название cад Алиаги Вахида. В 1991 году на киностудии "Азербайджанфильм" был снят фильм "Газельхан", посвященный жизни и творчеству поэта.