В Баку пройдет выставка метафорических картин украинской художницы

В галерее Nur Art House, расположенной в Ичеришехер, с 22 по 26 февраля пройдет персональная выставка украинской художницы, искусствоведа Юлии Тарасенко "Если бы не Герань..", сообщает Day.Az.

Организаторы экспозиции - NUR Art House и НПО Arts Council Azerbaijan.

У каждого творчества есть своя история и свою, Юлии Тарасенко рассказывает в метафорических картинах, созданных во время пребывания в столице Азербайджана. В написанных полотнах она делится впечатлениями от города, людей и культуры, которые оставили свой отпечаток в ее жизни.

"Как искусствоведа, меня всегда привлекает творчество художников, смыслы которые выходят за "рамки" самой картины. Да, неоднозначность в интерпретациях таких произведений иногда заводит исследователей в тупик, но этим искусство и привлекает. Экспонируя свои картины, мне бы хотелось облегчить задачу будущим искусствоведам в понимании значений и смыслов своего творчества. Поэтому с огромной радостью раскрою уважаемому зрителю свой взгляд и буду рада услышать о новых смыслах, которые рождаются у посетителей выставки", - подчеркнула она.

Отметим, что недавно в рамках цикла встреч "Искусство как фитнес для мозга" в Баку состоялась лекция Юлии Тарасенко, посвященная тому, как искусство влияет на расширения мировоззрения человека.

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