Отец и сын - азербайджанцы из Франции посвятили композицию памяти жертв землетрясения в Турции

Отец и сын - Сахиб и Этибар Асадли, азербайджанские музыканты, проживающие во Франции, посвятили композицию "Can Kardeşim" памяти жертв землетрясения в Турции, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA), передает Day.Az.

Композиция написана на слова видного деятеля культуры, народного поэта Азербайджана Бахтияра Вахабзаде. Автор музыки и исполнитель - Сахиб Асадли, продюсер - лауреат международных конкурсов, композитор, пианист и джазмен Этибар Асадли.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Количество погибших достигло 38044 человек.