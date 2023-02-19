Азербайджан всегда будет рядом с Турцией

Для всех нас было огромным потрясением узнать о стихийном бедствии, постигшем Турцию. Страдания братского народа отозвались в наших сердцах нестерпимой болью и глубокой печалью. От высшего руководства страны и до самых обычных граждан: все были мобилизованы на помощь пострадавшим в этой страшной гуманитарной катастрофе.

Об этом сообщила в беседе с Day.Az председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Франгиз Ализаде.

"Союз композиторов также включился в эту благотворительную акцию, выделив братской стране 20 000 манатов. Как известно, многих музыкантов Азербайджана связывают с Турцией самые тесные узы творческого сотрудничества. Десятки наших музыкантов работали и продолжают работать в различных учреждениях братской страны. В свое время и мне посчастливилось выполнить почетную миссию: по приглашению Министерства культуры и туризма Турции открыть своим балетом Boş beşik четвертый оперный театр в стране (1993 г.), а также быть одним из организаторов и первых преподавателей консерватории при Мерсинском университете.

А в августе 1999 года в Швейцарии на Люцернском международном фестивале перед премьерой моей Кантаты на стихи Назыма Хикмета (тогда еще запрещенного в Турции), до нас дошла печальная весть о разрушительном землетрясении в Стамбуле. Все мы были потрясены до глубины души. И по моему предложению перед началом премьерного исполнения швейцарскими музыкантами было объявлено, что все мы посвящаем это культурное событие памяти жертв землетрясения в Стамбуле.

Турция - сильное и устойчивое государство. Передавая братской стране свои самые глубокие соболезнования, мы выражаем полную уверенность в том, что она выстоит и залечит свои раны. А в том, что рядом с ней всегда будет Азербайджан, не может быть никаких сомнений", - заявила композитор.