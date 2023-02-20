Сегодня день рождения яркого представителя карабахской школы мугама Арифа Бабаева

Видный представитель современной музыкальной культуры Азербайджана, талантливый исполнитель народных песен и мугамов, ханенде Ариф Бабаев и сегодня продолжает плодотворную деятельность, направленную на развитие и пропаганду национальной музыки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня день рождения яркого представителя карабахской школы мугама второй половины XX - начала XXI века, известного ханенде, кавалера орденов "Шохрат" и "Истиглал", профессора Национальной консерватории, народного артиста Арифа Бабаева.

Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыгаджилы Агдамского района. В 1963 году окончил Азербайджанский государственный институт культуры и искусств. С 1964 по 1966 год работал в Азербайджанской государственной филармонии. В 1964 году стал солистом Азербайджанской государственной филармонии имени М.Магомаева, а в 1966 году по приглашению народного артиста Афрасияба Бадалбейли начал работать в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

Ариф Бабаев, проработав в этом театре до 2006 года, закрепил за собой статус одного из самых талантливых исполнителей партий Меджнуна ("Лейли и Меджнун"), Керема ("Асли и Керем), Гариба ("Ашуг Гариб"), Шаха Исмаила ("Шах Исмаил"), Джамала ("Скала невесты"). Исполненные мастером мугамы "Шур", "Раст", "Баяты-Шираз", "Чаргях", "Мирза Гусейн сегяхы", "Забул сегях", "Сегях", народные песни, теснифы, композиторские песни входят в сокровищницу нашей музыкальной культуры. Ханенде стал одним из первых педагогов класса мугама Азербайджанской государственной консерватории. Ариф Бабаев первым среди азербайджанских исполнителей мугамов получил ученое звание профессора. Многие из его учеников получили широкую известность, стали именитыми ханенде. Отличающийся высокой сценической культурой Ариф Бабаев побывал с гастролями в более чем 60 странах мира. Ему принадлежат огромные заслуги в пропаганде и популяризации наших мугамов, национальной музыки.

А.Бабаев входит в состав жюри мугамных конкурсов.