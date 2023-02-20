В Баку прошел концерт в рамках проекта "Вечера мугама"

В Международном центре мугама состоялся концерт в рамках проекта "Вечера мугама" (Muğam axşamları), сообщает Day.Az.

На концерте в исполнении заслуженной артистки Севиндж Сарыевой, победительницы телевизионных конкурсов мугама Нисбат Садраевой, а также Раваны Гурбановой и Мамеда Наджафова прозвучали композиции "Bayatı Qacar" и "Şüştər". Выступления прошли в сопровождении коллектива под управлением тариста Ровшана Гурбанова, в который входят заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Джейхун Байрамов (кяманча), Амиль Мустафаев (нагара) и Васиф Юсибли (уд).

Отметим, что Международный центр мугама реализует ряд великолепных проектов, призванных популяризировать азербайджанскую национальную музыку. Одним из таких проектов является "Вечера мугама". Руководит стартовавшим в 2017 году проектом директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов. Среди проектов Центра можно отметить "Вечера ашугской музыки" (Aşıq musiqisi axşamları), "Вечера вокальной музыки" (Vokal musiqi axşamları), "Там, где живет мугам" (Muğamat var olan yerdə), "Незабываемые" (Unudulmayanlar) и т.д.

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