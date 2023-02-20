Яркие дебюты на сцене театра оперы и балета

19 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Алеко", посвященный 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова, передает Day.Az.

"Алеко" - первая опера Сергея Рахманинова, написанная им по поэме Александра Пушкина "Цыгане", в качестве дипломной работы в Московской консерватории.

Это драматическая опера, включающая яркие сцены жизни цыганского табора, запоминающиеся арии главных героев - их психологические портреты - и красочные оркестровые эпизоды. Действие оперы разворачивается в цыганском таборе, куда Алеко пришел за Зенфирой, которую любил. До недавнего времени это чувство было взаимным, но она увлеклась Молодым цыганом. Алеко не готов прощать измену возлюбленной...и в порыве ярости убивает влюбленных.

В спектакле впервые в главных партиях дебютировали молодые, талантливые вокалисты Театра. Партию Алеко исполнял Махир Тагизаде, в партии Зенфиры выступила Фатима Джафарзаде, а роль Молодого цыгана исполнил Атеш Караев. Все трое дебютантов на высоком профессиональном уровне выступили как с вокальной, так и артистической точки зрения просто прекрасно. В спектакле также принимали участие Народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия Старого цыгана) и солистка Нина Макарова (партия Старой цыганки).

Особых похвал заслуживает хоровой коллектив Театра под руководством Заслуженного деятеля искусств республики Севиль Гаджиевой, замечательно выступивших в спектакле.

Успех оперы во многом обеспечил симфонический оркестр Театра под руководством Народного артиста Азербайджана, профессора Ялчин Адигезалов.

Несмотря на холодный февральский вечер зал был полон зрителями, которые очень эмоционально поддерживали участников спектакля, сопровождая их выступление бурными аплодисментами и возгласами "браво!".