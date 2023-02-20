В Баку прошел литературно-музыкальный вечер "Когда я стану птицей"

В Центре современного искусства прошел благотворительный литературно-музыкальный вечер "Когда я стану птицей", организованный в рамках творческого проекта PoetiCo при поддержке Союза художников Азербайджана (ARI) и Объединенного клуба художников (BRK), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это был душевный вечер при зажженных свечах, с музыкой и поэзией, когда каждый выступающий чувствовал себя парящей в небе птицей... Можно бесконечно любоваться этим зрелищем, когда птица, преодолевая земное притяжение и ветер, легким скольжением по невидимому океану стремится ввысь к просторам небосвода. И человек чувствует как неуловимые потоки воздуха подталкивают ее, замедляют ее парение или, наоборот, ускоряют полет. Но воздух - лишь часть полета. Другая часть - взгляд на привычные вещи, но сверху и в движении - глазами птицы... И где-то на краю сознания горечь от осознания, почему я не птица, для которой небесная стихия так родна и притягательна.

На открытии вечера было представлено литературно-музыкально-танцевальное представление с участием автора проекта, поэтессы и писательницы Анары Ахундовой, виолончелистки Наргиз Манафлы (Dirvysoul), актрисы и танцора Ильмиры Одинаевой.

Далее был представлен открытый поэтический микрофон для поэтов, чтецов и музыкантов. Со своими душевными произведениями и композициями выступили поэты Зарема Манафова, Наиля Хабиб, Алия Агазаде, Натаван Меджидова, Зарина Исмайлова, Азиза Лайм, чтецы Инга Бахолдина, Лейла Алиева, Али Гусейнов, музыканты и вокалисты Айдан Агазаде, Айхан Гаджиев. Специальными гостями вечера были ведущая актриса Бакинского театра марионеток Фариза Бабаева и солист Государственного академического музыкального театра Фируз Мамедов.

Мероприятие стало продолжением сессии "Музыка+Живопись", которое прошло в Центре современного искусства в начале этого года. В сессии приняли участие пианист и композитор Ренара Ахундова и художник Бахрам Халилов. В ходе сессии под импровизационную музыку была создана абстрактная картина Improviz AX23.

Для выступления на благотворительном вечере "Когда я стану птицей" поэты, чтецы и музыканты подобрали работы, которые у них ассоциировались с картиной. Таким образом, два мероприятия соединились в одно целое. Все артисты выступали на фоне огромного полотна Improviz AX23.

Собранные средства будут направлены в Турцию для поддержки пострадавших во время землетрясения.

PoetiCo - творческий проект поэта, писателя и драматурга Анары Ахундовой, который поддерживается Объединенным клубом художников и регулярно проводится в Центре современного искусства в Ичери шехер. В рамках проекта проходят литературно-музыкальные вечера и поэтические мини-спектакли. В проекте участвуют современные азербайджанские поэты и писатели, чтецы, музыканты, вокалисты и танцоры.