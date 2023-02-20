В Баку состоится открытие экспозиции по итогам конкурса "Размышляй и созидай"

В Центре искусств "Хатаи" 1 марта в 16.00 состоится открытие экспозиции по итогам творческого конкурса "Размышляй и созидай" (Düşün və Yarat), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект, который реализуется Министерством культуры, Министерством науки и образования, Союзом художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Государственной художественной галереей, Исполнительной властью Хатаинского района и Центром искусств "Хатаи", посвящен "Году Гейдара Алиева".

В конкурсе, проводимом с целью развития творческого мышления, приняли участие около 1000 человек старше 12 лет из разных уголков нашей страны, представляющих детское, подростковое, молодое, старшее поколение. Было представлено до 1500 работ - картины, а также произведения из глины, картона, бумаги, кусков металла, пластмассы и т.д. Для итоговой выставки выбрано 300 работ, с которыми можно ознакомиться по ссылке https://www.yumpu.com/xx/document/read/67530713/dusun-v-yarat-musabiqsind-tqdim-olunan-l-islri.

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