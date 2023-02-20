В Азербайджане пройдет Первый детский фестиваль искусств, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

При совместной организации министерства культуры, министерства науки и образования и Центра Гейдара Алиева будет проведен Первый детский фестиваль искусств, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры.

Основная цель проведения фестиваля - поддержка развития в области культуры, воспитание детей в духе патриотизма, культуры, искусства и национальных традиций.

Фестиваль пройдет в три этапа среди участников 6-17 лет по возрастным категориям - 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет.

В фестивале могут участвовать коллективы и кружки, работающие в различных видах и жанрах искусства и творчества, сольные исполнители, танцоры, декламаторы, музыканты, художники и те, кто занимается декоративно-прикладным искусством. Регистрация участников будет проводиться с 20 февраля по 30 марта на сайте www.uif.az.

Первый районный (городской) этап фестиваля пройдет в апреле-июне 2023 года. Его победители получат право на участие в следующем этапе фестиваля.

Участники, отличившиеся во втором этапе, который пройдет в июне-августе, получат путевку в финал, проведение которого запланировано на сентябрь в Баку.

Итоговый результат будет определен на основе оценок, выставленных жюри. Фестиваль пройдет по 21 номинации.

В фестивале каждый соискатель может участвовать только в одной индивидуальной номинации. Однако те, кто участвует по коллективной номинации, смогут участвовать дополнительно в индивидуальной номинации.

По итогам фестиваля город или район, участвующий в наибольшем количестве номинаций и проявивший активность, примет фестиваль у себя в следующем году.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах организаторов, по номеру мобильного телефона 0502880147 или позвонив на короткий номер 147, а также на официальном сайте фестиваля и его страницах в социальных сетях.