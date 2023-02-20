"Краски весны" в Баку

В Азербайджане объявлен прием работ на Республиканский конкурс детского рисунка "Baharın rəngləri" (Краски весны), сообщили Day.Az организаторы.

Мероприятие будет проведено в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Цель мероприятия - привить детям и подросткам любовь к природе и бережному отношению к ней.

Желающие принять участие в конкурсе могут представить фотографию своей работы до 2 марта 2023 года в группе Бакинского Центра искусств "Хатаи" в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/groups/144172178999749/?ref=share), указав название произведения, технику, в котором оно выполнено, имя и фамилию автора, его год рождения, название образовательного учреждения, а также контактный номер телефона.

Один участник может представить не более двух работ, они должны быть опубликованы отдельно. При выборе работ внимание будет уделяться композиции, выбору цвета и идеи с учетом возраста автора. В конкурсе также могут принять участие граждане зарубежных стран.

Конкурс проводится по трем возрастным категориям - до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 год.

Имена авторов, чьи работы будут экспонироваться, и названия произведений будут опубликованы на медиа-ресурсах Центра искусств "Хатаи" и Азербайджанской государственной картинной галереи.

Телефон для справок: 051 310 74 01 (WhatsApp).

Авторам, чьи работы войдут в экспозицию, будут вручены сертификаты, а активным учебным заведениям (кружок, школы искусств) - благодарственные письма.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az