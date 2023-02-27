Абонементные концерты в Бакинской филармонии продолжаются

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку продолжает проведение абонементных концертов, сообщает Day.Az. Абонементные концерты проходят каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки.

В рамках абонементных концертов в феврале состоялись программы с участием известных коллективов, выступление которых произвело большое впечатление на слушателей и погрузило их в волшебный мир музыки.

4 февраля на сцене Зала камерной и органной музыки состоялся концерт под названием "Гара Гараев и его ученики" в исполнении Азербайджанского государственного фортепианного трио.

11 февраля с участием хора Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова состоялся концерт под названием "Mahnı çələngi".

18 февраля в исполнении Азербайджанского государственного струнного квартета и лауреата республиканских и международных конкурсов Хаяла Алиева (аккордеон) прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Последний абонементный концерт месяца состоялся 25 февраля. Оркестр "Cadenza" выступил перед слушателями с красочной программой.

Отметим, что после длительного перерыва, с ноября 2022 года, абонементные концерты, организованные филармонией при поддержке Министерства культуры Азербайджана возобновили свою деятельность.

Зрители, желающие посетить концерты, могут приобрести билеты в кассах столицы и на сайте iticket.az.

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