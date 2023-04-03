Весна в музыке - абонементные концерты в Баку

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку продолжает проведение абонементных концертов, сообщает Day.Az. Абонементные концерты проходят каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки.

В рамках абонементных концертов в марте слушателям были представлены музыкальные программы в исполнении музыкальных коллективов, солистов и вокалистов.

Четвертого марта публике был представлен концерт под названием "Атмосфера весны в классической музыке" с участием Азербайджанского государственного фортепианного трио. Солисткой программы выступила народная артистка Азербайджана Гюльназ Исмайлова (сопрано).

11 марта на сцене Зала камерной и органной музыки с участием хора Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова состоялся концерт "Весна пришла в мой край ".

Последний абонементный концерт марта был представлен 18-го числа. Оркестр "Cadenza" выступил перед слушателями с красочной программой. Одной из целей деятельности оркестра является сохранение традиций современного музыкального исполнительства в Азербайджане, восстановление и развитие традиций современных музыкальных ансамблей, созданных в нашей стране.

Отметим, что после длительного перерыва, с ноября 2022 года, абонементные концерты, организованные филармонией при поддержке Министерства культуры Азербайджана возобновили свою деятельность.

Зрители, желающие посетить концерты, могут приобрести билеты в кассах столицы и на сайте iticket.az.

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