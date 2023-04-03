1 апреля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли, посвященный 95-летию со дня рождения Народного артиста СССР Лютфияра Иманова, передает Day.Az.

Опера "Кероглу" - шедевр азербайджанского классического искусства. Она занимала особое место в творческой деятельности Лютфияра Иманова, долгие годы являвшегося солистом Театра оперы и балета

Показ оперы, состоявшийся 1 апреля собрал большую зрительскую аудиторию и прошел при аншлаге.

На высоком профессиональном уровне выступили все участники спектакля Народные артисты Азербайджана Самир Джафаров (партия Кероглу), Акрам Поладов (партия Алы), Заслуженные артисты республики Илаха Эфендиева (партия Нигяр), Джахангир Гурбанов (партия Гасанхана), Турал Агасиев (партия Гамза бека), солисты Талех Яхъяев (партия Эхсан паши), Махир Тагизаде (партия Ибрагим хана), Вугар Гаджиев (партия Шута), Айтен Магеррамова (партия Ханенде) и др.

Особо хотелось бы отметить профессиональный уровень исполнения оперы симфоническим оркестром театра под руководством Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюба Гулиева.

Слаженно и гармонично в этот день выступали и артисты хора под руководством главного хормейстера Театра оперы и балета, Заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой.

Исполнение знаменитой увертюры оперы, популярных арий и дуэтов солистами каждый раз взрывали зал продолжительными аплодисментами и возгласами "браво!". А под конец спектакля зрители устроили бурные овации, долго не отпуская артистов со сцены.