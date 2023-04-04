Весенний джаз в вечернем Баку под ритмы Old City Jazz

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел потрясающий вечера джаза "Jazz havası 50-70 yaş arası" (Джазовая погода между 50 и 70), организованный Best Place Restaurant - Old City Jazz, сообщает Day.Az.

Организаторы вечера придумали интригующее название "от 50 до 70". Что это за цифры? Золотое время джаза 50-70х годов? Музыка для старшего поколения? Или какие-то загадочные ритмы? Как оказалось, в этот весенний вечер в Баку все это воплотилось в одно целое!

Концертная программа с участием известных и молодых исполнителей стала ярким событием сезона. Лауреаты международных конкурсов и народные артисты Салман Гамбаров и Джамиль Амиров, заслуженные артисты Исфар Сарабский и Руслан Гусейнов, виртуозы музыканты, пианист Афган Расул, ударник Эльвин Баширов, и даже 15-летний пианист Мухаммед Аллахвердиев, и другие представили в этот вечер свои хиты, авторские композиции и импровизации. И, конечно же, особо стоит отметить легендарных музыкантов - перкуссиониста Тофига Джаббарова и ударника Вагифа Алиева, которые отметили свои юбилеи - 70 и 65 лет, соответственно.

Джамиль Амиров & Savab Group, Афган Расул Trio, Вагиф Алиев & Bakustic Jazz, Исфар Сарабский Trio, Тофиг Джаббаров & Bakuba под овации зрителей на сцене творили музыкальные чудеса. Ведущим вечера был телеведущий и знаток джаза Тофиг Гасансой.

Организатор проекта Эльмира Исмайлова отметила, что этот жанр музыкального искусства в Азербайджане, который берет свое начало с 30-х годов ХХ века, имеет славную историю и высокий уровень джазовой культуры. Ежегодно в столице проводятся различные мероприятия и концерты с участием мировых знаменитостей. Это направление всегда будет любимо, ведь джаз имеет уникальную универсальную атмосферу, в котором любое направление находит своё отражение и применение. Отрадно отметить, что в азербайджанском джазе сформировалась талантливая плеяда исполнителей, которые на опыте предыдущих поколений и благодаря своему талант, выходят на мировой уровень, участвуют в международных фестивалях и добиваются успехов.

Фото - Вугар Иманов.

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